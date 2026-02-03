Gegara Hal Ini Kementerian KP2MI Segel Kantor P3MI di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melakukan penyegelan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) milik PT Setia Mulia Kridatama, di Sawangan, Kota Depok, Selasa (3/2).

Diketahui, penghentian ini dilakukan setelah perusahaan tersebut mengirimkan pekerja migran ke Timur Tengah secara ilegal, meski negara tersebut dinyatakan tertutup sejak 2015.

Direktur Jenderal KP2MI, Rinardi mengatakan, PT. Setia Mulia Kridatama melakukan pelanggaran dengan menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana larangan UU 18 Tahun 2017, tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara Negara Kawasan Timur Tengah.

“KP2MI/BP2MI melalui BP3MI Jawa Barat telah melakukan penanganan pengaduan terhadap dua Pekerja Migran Indonesia, yang ditempatkan ke negara Timur Tengah sejak Juni 2025,” ucapnya, Selasa (3/2).

Hasil penelusuran KP2MI, perusahaan tersebut hanya melaporkan dua PMI yang diberangkatkan.

Saat ini, pihak KP2MI tetap meminta data lengkap seluruh PMI yang pernah ditempatkan ke Timur Tengah selama dua tahun terakhir.

Hasil temuan di lokasi, bahwa alamat kantor PT Setia Mulia Kridatama bukan kantor permanen, tetapi rumah sewaan yang diduga digunakan sebagai tempat transit sementara calon PMI sebelum diberangkatkan.

“Alamatnya terdaftar sebagai kantor, tetapi hanya rumah kontrakan,” ungkapnya.