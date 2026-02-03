Presiden Prabowo Geram Minta Pemkab Bogor Tertibkan Baliho, Spanduk dan Kabel Semrawut

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti kondisi semrawutnya baliho, spanduk iklan, serta kabel listrik dan utilitas di sejumlah daerah yang dinilai merusak estetika kota dan mengganggu kenyamanan publik.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

“Dalam rangka Indonesia asri, terus terang saja saya minta kepada pemerintah daerah tolong tertibkan iklan, spanduk, baliho. Terlalu banyak,” ujar Presiden Prabowo.

Baca Juga: Putra Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Meninggal Dunia Gegara Kecelakaan Motor

Presiden menilai, kondisi visual kota di berbagai daerah cenderung seragam dan kehilangan karakter lokal akibat dominasi baliho dan spanduk berukuran besar.

Menurutnya, hal tersebut mengurangi keindahan ruang publik dan citra daerah.

“Kalau saya ke Balikpapan, saya ke Banjarmasin, hampir tidak ada bedanya. Spanduk, spanduk, spanduk,” katanya.

Ia juga mencontohkan kondisi serupa di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, yang dinilai masih dipenuhi baliho dan spanduk di sepanjang jalan.

“Kalau saya naik ke Hambalang, spanduk juga, spanduk, spanduk,” ujarnya.