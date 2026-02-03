Diduga Sopir Mengantuk, Truk Terguling di Soetta Bandung
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah truk terguling di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, dan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang cukup panjang.
Kepadatan lalu lintas itu terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya setelah Bunderan Cibiru, pada Selasa (3/2/2026).
Truk tersebut mengalami kecelakaan tunggal dan menutup ruas jalur lambat di jalan itu.
Dari informasi, truk beserta muatan pasir terguling di jalan itu. Lokasi kejadian tepatnya ada di kawasan Panyileukan.
Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, pihaknya saat ini sudah berada di TKP.
“Iya sekarang lagi di TKP,” kata Fiekry.
Berdasarkan keterangan sementara, pengakuan sopir tersebut truk terguling dikarenakan pengemudi yang tidak berkonsentrasi.
“Ngantuk kata sopir, tapi harus diperiksa lagi,” ujarnya.
