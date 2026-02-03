Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Selasa 3 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

JPNN.com

Selasa, 03 Februari 2026 – 10:00 WIB
Ilustrasi logam mulia. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan dan perak murni hingga Selasa, 3 Februari 2026, tercatat terus mengalami naik turun.

Berdasarkan daftar harga terbaru dari laman logammulia.com, emas batangan 1 gram dibanderol sebesar Rp2.851.110 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Sementara itu, harga perak murni juga tercatat stabil dengan harga yang telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Harga emas hari ini mencakup berbagai varian, mulai dari emas batangan reguler hingga seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III.

Harga Emas Batangan Hari Ini (Termasuk PPh 0,25%)

0,5 gram: Rp1.475.680

1 gram: Rp2.851.110

2 gram: Rp5.642.070

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
