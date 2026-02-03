Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek Hari Ini, Selasa 3 Februari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek pada Selasa, 3 Februari 2026, yang berlaku mulai pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 4 Februari 2026 pukul 07.00 WIB.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), cuaca di wilayah Jawa Barat umumnya berawan.

Namun, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Karawang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, dan Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan meningkat.

Hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Majalengka, serta Kuningan.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di Kota Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Kota Cimahi, Kota Bandung, Subang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.