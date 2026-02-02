Putra Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Meninggal Dunia Gegara Kecelakaan Motor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Al Ridwan (22 tahun), putra Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade, meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor di wilayah barat Kabupaten Bogor, Senin (2/2).

“Sebelum kejadian, Almarhum sempat pulang dulu ke Cileuksa, rumah neneknya,” kata Fajar yang merupakan kakak tertua Ade Ruhandi ketika dikonfirmasi, di Bogor, Senin (2/2).

Setelah dari Cileuksa, Al Ridwan berniat kembali ke rumah orang tuanya di Cibinong dengan mengendarai sepeda motor trail.

Dalam perjalanan, korban sempat berpapasan dengan sebuah kendaraan truk tronton.

“Bukan tabrakan. Almarhum mau menyalip, tetapi karena kondisi jalan licin, akhirnya terjatuh,” kata Fajar.

Usai terjatuh, Al Ridwan sempat dilarikan ke Puskesmas Cigudeg untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Namun, karena kondisinya memburuk, korban kemudian dirujuk ke RSUD Leuwiliang.

“Sudah ditangani di rumah sakit, tetapi sekitar subuh pukul 04.30 WIB almarhum meninggal dunia di RSUD Leuwiliang,” ujarnya.