Pemkot Bandung Perkuat Pengolahan Sampah di Hulu

Senin, 02 Februari 2026 – 18:45 WIB
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut pengiriman sampah dari Kota Bandung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti sepanjang Januari 2026 masih mengacu pada regulasi lama dengan batas maksimal 170 rit per hari.

Rata-rata pengiriman mencapai 170,04 rit per hari atau sekitar 979 ton sampah per hari.

“Selama Januari ini, rata-rata pengiriman kita berada di angka 170 rit per hari. Itu masih sesuai dengan regulasi yang berlaku karena sampai sekarang belum ada kebijakan baru terkait kuota pengangkutan ke TPA Sarimukti,” ujar Farhan dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (2/2/2026).

Farhan menjelaskan, pada hari Minggu tidak dilakukan pengiriman sampah ke TPA Sarimukti karena tidak adanya penerimaan.

Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan ritase di hari Senin, sehingga pengelolaan di hulu menjadi sangat krusial untuk menekan penumpukan di TPS.

“Karena hari Minggu nihil pengiriman, otomatis hari Senin selalu terjadi peningkatan. Ini yang harus kita antisipasi dengan pengolahan di sumber dan penguatan sistem TPS,” katanya.

Terkait kondisi lapangan, Farhan mengakui adanya peningkatan tumpukan sampah di beberapa titik, khususnya di sub wilayah kota (SWK) Bojonegara dan Tegallega.

Selain itu, operasional di TPA Sarimukti juga sempat mengalami kendala akibat cuaca hujan yang mempengaruhi manuver alat berat.

Pemerintah Kota Bandung melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pengiriman sampah ke TPA Sarimukti. Salah satunya pengolahan sampah dari mulai hulu.
TAGS   pengelolaan sampah pengolahan sampah tpa sarimukti Pemkot Bandung muhammad farhan sampah kota bandung

