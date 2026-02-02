Bupati Bandung Dadang Supriatna Minta Warga Waspada Bencana di Tengah Cuaca Ekstrem

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Bupati Bandung Dadang Supriatna mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan akan bencana hidrometeorologi seiring cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi hingga awal Februari 2025.

Himbauan itu disampaikan Dadang sebagai respons atas Surat Edaran Nomor 400.9.9/002/0197/BPBD tentang Peringatan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Bandung sebagai langkah antisipasi dini.

Dadang menjelaskan, wilayah Kabupaten Bandung masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai petir atau kilat serta angin kencang dalam beberapa waktu ke depan berdasarkan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Bandung.

Periode cuaca ekstrem yang diprediksi tersebut diperkirakan berlangsung mulai 23 Januari hingga awal Februari 2025.

Lebih lanjut, kata Dadang, kondisi cuaca ekstrem saat ini dipicu oleh kombinasi beberapa faktor, antara lain fenomena La Nina lemah, meningkatnya aktivitas gelombang atmosfer, serta suhu muka laut yang relatif hangat di wilayah sekitar Jawa Barat.

“Kondisi tersebut secara signifikan meningkatkan pertumbuhan awan hujan dan berpotensi menimbulkan curah hujan tinggi di Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan angin kencang.

“Kami meminta masyarakat tetap tenang dan silakan beraktivitas seperti biasa, namun tetap waspada serta memantau perkembangan informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG,” katanya.