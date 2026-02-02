JPNN.com

Perempuan di Depok Tewas Terlindas Bus di Depan Terminal Jatijajar

Senin, 02 Februari 2026 – 17:00 WIB

Ilustrasi jenazah. Foto: dok JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang perempuan tewas terlindas bus di Jalan Raya Bogor, tepatnya di depan Terminal Jatijajar, Kota Depok, pada Senin (2/2).

Diketahui, saat kejadian korban berboncengan sepeda motor dengan sepupunya dari arah Bogor menuju Jakarta.

Kanit Laka, Iptu Pujiono mengatakan, pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Mobil Angkot Suzuki Carry NRKB : B-1081-UL sedang dalam posisi parkir di lajur kiri ke arah utara lantaran mengalami kendala teknis dengan posisi jok pengemudi diletakan di badan jalan sisi kanan mobil dekat roda depan kanan.

“Pada saat bersamaan dari arah Selatan menuju utara mobil bus melaju pada lajur kanan, bersamaan dengan motor Honda Genio F-6280-FIT pada lajur kiri,” ucapnya.

Setibanya di dekat Bengkel BJM, pengemudi motor hendak menyalip mobil angkot Suzuki Carry yang berada di depannya.

“Namun, pada saat pengemudi motor berusaha mendahului angkot, kaki kiri penumpangnya membentur jok sopir yang di letakan di sisi kanan mobil angkot. Sehingga, membuat kehilangan keseimbangan duduk (tanpa disadari oleh Pengemudinya),” jelasnya.

Kemudian, pengemudinya kembali berusaha mendahului mobil bus dari sisi kiri.

“Diduga karena penumpang motor kehilangan keseimbangan posisi duduk tersebut, maka mengakibatkan penumpangnya terjatuh ke lajur kanan hingga penumpang terlindas bus,” ungkapnya.


