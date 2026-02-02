JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 3 Langkah Strategis Dedi Mulyadi Mengatasi Persoalan Banjir di Bekasi

3 Langkah Strategis Dedi Mulyadi Mengatasi Persoalan Banjir di Bekasi

Senin, 02 Februari 2026 – 16:10 WIB
3 Langkah Strategis Dedi Mulyadi Mengatasi Persoalan Banjir di Bekasi - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BEKASI - Gubernur Jawa Barat Ded Mulyadi berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Bekasi. Orang nomor satu di Jabar itu, menyiapkan 3 langkah startegis dalam hal ini.

Salah satu yang akan dilakukn Dedi yaitu melakukan evaluasi tata ruang menyusul adanya kesalahan alih fungsi lahan, khususnya di kawasan pesawahan dan rawa yang seharusnya menjadi daerah resapan air.

Langkah pertama, Pemprov Jawa Barat akan menghentikan pembangunan perumahan di kawasan terlarang, termasuk area pesawahan dan rawa.

Baca Juga:

"Saya terus mencari solusi untuk banjir di Bekasi. Satu membuat surat edaran agar seluruh perumahan pemukiman yang dibangun di area yang terlarang itu dihentikan," ucap Dedi Mulyadi dikutip Senin (1/2/2026).

Langkah kedua adalah mendorong perubahan tata ruang di tingkat daerah agar fungsi lahan kembali sesuai peruntukannya.

"Yang kedua, agar pemerintah kabupaten dan kota melakukan perubahan tata ruang, termasuk pemerintahan provinsi," ujarnya.

Baca Juga:

Selain pembenahan tata ruang, ia menilai pembangunan danau menjadi kebutuhan mendesak untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar mendorong percepatan pembangunan Danau Cibeet sebagai solusi jangka panjang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan 3 langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Bekasi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   dedi mulyadi banjir bekasi gubernur jawa barat pemprov jabar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU