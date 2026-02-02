10 Hari Pencarian Korban Longsor Cisarua KBB, Tim SAR Evakuasi 80 Kantong Jenazah

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menemukan hasil baik. Pada pencarian hari ke-10, Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 80 bodypack atau kantong jenazah.

Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana mengatakan, jika ditotal dari hari pertama pencarian korban, saat ini tim sar gabungan berhasil mengevakuasi 80 kantung jenazah korban longsor Cisarua, Bandung Barat.

"Korban yang sudah di evakuasi sampai dengan hari ini Pukul 11.45 WIB adalah 80 bodypack," ujar Ade dalam keterangan, Senin (2/2/2026).

Adapun temuan hari ini pada pukul 08.53 WIB, satu bodypack di area kerja A2, pukul 09.50 WIB, satu bodypack di A3, dan pukul 11.13 WIB, satu bodypack di B2, selanjutnya pukul 11.41 WIB, satu bodypack di B2.

"Bodypack teridentifikasi DVI per tanggal 1 Februari pukul 20.36 WIB sebanyak 61 jiwa dari 77 pack, 16 bodypack masih dalam proses identifikasi," kata Ade.

Sebelumnya, Sekda Bandung Barat sekaligus Incident Commander Bencana Longsor Pasirlangu, Ade Zakir mengatakan, pihaknya sudah melakukan rekonsiliasi data dengan lintas instansi guna memastikan jumlah korban terdampak.

Hasilnya, total warga terdampak longsor ada sebanyak 158 orang dengan rincian 78 orang selamat dan 80 orang hilang.

Longsor Cisarua juga mengakibatkan 564 jiwa terdampak, 164 kepala keluarga (KK) mengungsi. Para pengungsi ini ditempatkan di dua lokasi yakni 306 jiwa di Aula Desa Pasirlangu dan 258 jiwa di GOR Desa Pasirlangu.