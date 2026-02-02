Ribuan Kepala Daerah Ikuti Rakornas di Sentul Bogor, Fokus Bahas Implementasi Program Prioritas Presiden

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi yang pertama kali menghadirkan wakil kepala daerah atas arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan kesinambungan kepemimpinan antara pemerintah pusat dan daerah.

Tito menyampaikan bahwa kehadiran wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota dalam Rakornas merupakan kebijakan baru Presiden untuk memastikan pemahaman kebijakan nasional tersampaikan secara menyeluruh kepada jajaran pimpinan daerah.

Baca Juga: Jajaran Kabinet Merah Putih Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul Bogor

“Ini pertama kalinya wakil kepala daerah hadir dalam Rakornas, sesuai arahan Bapak Presiden. Sebelumnya, kegiatan ini hanya diikuti oleh kepala daerah,” ujar Tito saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Menurut Tito, pelibatan wakil kepala daerah dinilai penting agar kesinambungan kepemimpinan di daerah tetap terjaga serta pemahaman terhadap arah kebijakan nasional tidak hanya berhenti pada kepala daerah, tetapi juga mencakup seluruh unsur pimpinan pemerintahan daerah.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah kebijakan lintas tingkat pemerintahan.

Tito menjelaskan, Rakornas tahun ini dilaksanakan pada tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sehingga membutuhkan kesamaan gerak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mengoptimalkan capaian pembangunan.

“Kesamaan langkah pusat dan daerah menjadi kunci agar capaian pembangunan yang telah diraih dapat dioptimalkan pada tahun berjalan,” katanya.