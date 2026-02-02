Jajaran Kabinet Merah Putih Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Rakornas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rakornas 2026 dihadiri sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

Selain jajaran kabinet, Rakornas tersebut turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, para kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Kehadiran Forkopimda, termasuk unsur TNI dan Polri, dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan program prioritas Presiden agar berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan di daerah.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.

Forum ini menjadi wadah penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.