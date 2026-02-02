Taman Safari Bogor Hadirkan Saujana Ramadan, Sajikan Iftar Bernuansa Alam dan Edukasi Satwa

jabar.jpnn.com, BOGOR - Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor menghadirkan program spesial bertajuk “Saujana Ramadan 1447 H” yang berlangsung di Rain Forest Restaurant selama bulan suci Ramadan 2026.

Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbuka puasa yang berbeda dengan memadukan suasana alam, sajian kuliner khas Ramadan, serta pertunjukan edukatif.

Melalui program Saujana Ramadan 1447 H, Taman Safari Bogor ingin menghadirkan momen berbuka puasa yang tidak sekadar menikmati hidangan, tetapi juga memberikan pengalaman kebersamaan yang berkesan bersama keluarga dan orang terdekat.

Beragam menu iftar khas Ramadan disajikan dalam konsep buffet, mulai dari menu Nusantara hingga menu spesial sapi guling yang menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.

Selain sajian kuliner, pengunjung juga dapat menikmati berbagai pertunjukan, seperti Education Show, Exhibit, Saujana Show, hingga Fire Dance yang digelar setiap hari selama program berlangsung.

Marketing Communication Manager Taman Safari Indonesia Bogor, Danang Wibowo, mengatakan bahwa program ini dihadirkan untuk memberikan kesan mendalam kepada pengunjung setelah menjalani ibadah puasa seharian penuh.

“Program ini kami hadirkan setiap hari selama Ramadan untuk memberikan pengalaman berbuka puasa yang berbeda. Kami menggabungkan edukasi satwa dengan konsep food festival, sehingga pengunjung dapat menikmati hidangan sambil menyaksikan pertunjukan edukasi,” ujar Danang kepada wartawan.

Ia menambahkan, konsep tersebut diharapkan dapat memberikan nilai edukatif sekaligus hiburan bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.