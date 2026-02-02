Harga Emas dan Perak Hari Ini, Senin 2 Februari 2026: Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp3,03 Juta

JPNN.com

Senin, 02 Februari 2026 – 10:00 WIB
Ilustrasi logam mulia. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 2 Februari 2026, tercatat berada di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga terbaru dari laman logammulia.com, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol sebesar Rp3.034.568 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Kenaikan harga ini kembali menarik perhatian investor maupun masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen lindung nilai.

Selain emas reguler, sejumlah produk emas edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III juga diperdagangkan dengan harga yang bervariasi, menyesuaikan berat dan nilai tambah desainnya.

Tidak hanya emas, harga perak murni dan perak heritage turut tercantum dengan harga yang telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Daftar Harga Emas Batangan (Termasuk PPh 0,25%)

0,5 gram: Rp1.567.409

1 gram: Rp3.034.568

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
