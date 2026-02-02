Sahira Butik Hotel Paledang Bogor Resmi Beroperasi Kembali dengan Konsep dan Fasilitas Baru

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Sahira Butik Hotel Paledang Bogor resmi kembali beroperasi dan menyapa masyarakat serta wisatawan dengan konsep, fasilitas, dan layanan yang telah diperbarui.

Hotel yang sempat menghentikan operasional pada 29 Maret 2025 ini hadir dengan wajah dan semangat baru setelah melalui proses evaluasi serta pembaruan manajemen secara menyeluruh.

Berlokasi di jantung Kota Bogor, Sahira Butik Hotel Paledang menawarkan akses strategis ke berbagai ikon kota.

Hotel ini hanya berjarak sekitar tujuh menit berjalan kaki dari kawasan Istana Kepresidenan dan Kebun Raya Bogor.

Sejumlah destinasi populer lainnya, seperti Museum Zoologi Bogor dan Tugu Kujang, juga dapat dijangkau dengan mudah, menjadikannya pilihan akomodasi yang ideal bagi wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis.

Corporate PR & Marketing Manager Sahira Hotels Group, Citra Wulandary Yunisha, menyampaikan bahwa pembukaan kembali Sahira Butik Hotel Paledang merupakan langkah penting untuk menghadirkan standar pengalaman menginap yang lebih relevan dengan kebutuhan tamu saat ini.

“Melalui re-opening ini, kami ingin menegaskan komitmen Sahira Butik Hotel Paledang untuk terus beradaptasi dan memberikan layanan yang lebih optimal. Pembaruan yang kami lakukan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan identitas merek,” ujar Citra.

Salah satu pembaruan utama yang dihadirkan adalah penggunaan Smart TV berbasis sistem IPTV di seluruh kamar.