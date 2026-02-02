Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Senin 2 Februari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Senin, 2 Februari 2026.

Sejumlah daerah diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga lebat, yang berpotensi disertai kilat, petir, dan angin kencang terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Daerah yang terdampak antara lain Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon.

Kemudian, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), intensitas hujan diperkirakan meningkat.

Hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang masih berpeluang terjadi di wilayah lainnya seperti Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.