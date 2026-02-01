Update Harga Logam Mulia Hari Ini, Minggu 1 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

JPNN.com

Minggu, 01 Februari 2026 – 10:00 WIB
Ilustrasi logam mulia. Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/sgd/tom.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di pasar domestik menunjukkan variasi harga berdasarkan merek dan denominasi.

Berdasarkan data terbaru dari laman sahabat.pegadaian.co.id, emas batangan produksi Galeri24 dan UBS tercatat berada pada kisaran harga jutaan hingga miliaran rupiah, tergantung berat emas yang diperdagangkan.

Sementara itu, untuk merek Antam, belum tercantum harga pada daftar terbaru ini.

Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh pembaruan data yang masih berlangsung atau perbedaan waktu rilis harga di masing-masing produsen.

Berikut perincian harga emas batangan merek Galeri24 berdasarkan denominasi:

0,5 gram: Rp1.564.000

1 gram: Rp2.981.000

2 gram: Rp5.874.000

