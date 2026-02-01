JAZZ HUJAN Bogor: Perayaan Musik Intimate yang Satukan Seni dan Ekonomi Kreatif

JPNN.com

Minggu, 01 Februari 2026 – 08:00 WIB
Ketua Pelaksana sekaligus Promotor JAZZ HUJAN, Dinna Fajrina (paling kanan) saat memberikan keterangan resmi kepada awak media. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - JAZZ HUJAN hadir sebagai perayaan musik yang menawarkan pengalaman lebih dari sekadar hiburan.

Mengusung konsep intimate experience, acara ini menghadirkan ruang kebersamaan yang hangat dan personal, menjadikan musik sebagai medium untuk mempererat hubungan emosional antara musisi dan penonton.

JAZZ HUJAN merupakan inisiatif Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim bersama Yantie Rachim yang bertujuan menghadirkan ruang budaya berkualitas sekaligus mendorong pertumbuhan sektor seni dan ekonomi kreatif di Kota Bogor.

Acara ini diharapkan dapat berkembang menjadi agenda ikonik tahunan yang dinantikan masyarakat.

Penyelenggaraan JAZZ HUJAN dilaksanakan oleh DF & Co dan SET Production, dengan Dinna Fajrina sebagai ketua pelaksana sekaligus promotor, serta didukung Harlan Bengardi sebagai penasihat acara.

Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim menyatakan bahwa JAZZ HUJAN dirancang sebagai pengungkit ekosistem ekonomi kreatif.

“JAZZ HUJAN bukan hanya tentang pertunjukan musik, tetapi juga tentang bagaimana sebuah acara budaya mampu menjadi pengungkit ekonomi kreatif. Kami ingin musik menjadi ruang bertemunya seniman, pelaku UMKM, komunitas, dan masyarakat, sehingga tercipta dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia berharap JAZZ HUJAN dapat tumbuh menjadi kebanggaan Kota Bogor sebagai event tahunan.

