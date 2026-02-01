Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek Minggu 1 Februari 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir!

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Cuaca di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek pada Minggu, 1 Februari 2026, diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan sampai lebat.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada pagi hari (07.00–13.00 WIB) kondisi cuaca di Jawa Barat umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi menjelang siang hari di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Bandung, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Garut, hingga Pangandaran.

Memasuki siang dan sore hari (13.00–19.00 WIB), cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sukabumi, dan Cianjur.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Sumedang, Majalengka, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, serta Pangandaran.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca di Jawa Barat umumnya berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Garut, dan Cianjur.

Sedangkan pada dini hari (01.00–07.00 WIB), hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan Karawang.