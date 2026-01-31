PMI Depok Kembali Kirim Sukarelawan untuk Bantu Korban Bencana di Cisarua Bandung Barat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok kembali melanjutkan misi kemanusiaan bagi korban bencana di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dalam misi lanjutan ini, PMI Kota Depok mengirimkan tiga orang sukarelawan yang akan bertugas hingga tujuh hari ke depan dengan fokus utama membantu proses evakuasi korban di lokasi bencana.

Ketua PMI Kota Depok, Dudi Mi’raz mengatakan, bahwa pengiriman sukarelawan dan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi berkelanjutan dengan PMI KBB serta arahan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Sukarelawan PMI yang kami kirimkan difokuskan untuk membantu proses evakuasi korban bencana, sekaligus mendukung penanganan darurat di lokasi,” ucap Dudi dikutip Sabtu (31/1/2026).

Dudi menjelaskan, tim PMI Kota Depok berangkat menuju lokasi bencana dari Markas PMI Kota Depok, Grand Depok City (GDC), dengan menggunakan tiga kendaraan operasional.

Dalam keberangkatan tersebut, PMI Kota Depok membawa berbagai bantuan kemanusiaan berupa selimut, matras, hygiene kit, kantong jenazah, serta sarung tangan karet.

Seluruh bantuan tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan telah dikoordinasikan dengan PMI KBB.

“Selain tiga sukarelawan, keberangkatan juga didampingi unsur pengurus PMI dan pengemudi kendaraan operasional untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar,” jelasnya.