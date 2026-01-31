Perluas Akses Pendidikan, Pemkot Depok dan Pemprov Jabar Bangun SMK Negeri 5 di Meruyung

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Salah satunya, dengan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam pembangunan SMK Negeri 5 Depok yang akan berlokasi di Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo.

Wali Kota Depok, Supian Suri menjelaskan, Pemkot Depok telah menyerahkan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) seluas 5.000 meter persegi kepada Pemprov Jabar untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan menengah kejuruan.

“Alhamdulillah, tanah aset Pemkot Depok seluas 5.000 meter persegi sudah kami serahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan SMK Negeri 5 Depok,” ucap Supian dikutip Sabtu (31/1/2026).

Supian menambahkan, pembangunan sekolah direncanakan mulai tahun ini.

Sementara itu, penerimaan peserta didik baru (PPDB) tetap dapat dilaksanakan pada tahun ajaran berjalan dengan kuota tiga hingga empat rombongan belajar (rombel).

“Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar akan dititipkan di SMA Negeri 6 Depok. InsyaAllah, tahun ini mulai dibangun dan tahun depan sudah bisa dimanfaatkan,” terangnya.

Supian berharap, dukungan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan SMK Negeri 5 Depok berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi warga.