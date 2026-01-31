JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Perluas Akses Pendidikan, Pemkot Depok dan Pemprov Jabar Bangun SMK Negeri 5 di Meruyung

Perluas Akses Pendidikan, Pemkot Depok dan Pemprov Jabar Bangun SMK Negeri 5 di Meruyung

Sabtu, 31 Januari 2026 – 15:20 WIB
Perluas Akses Pendidikan, Pemkot Depok dan Pemprov Jabar Bangun SMK Negeri 5 di Meruyung - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok, Supian Suri. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Salah satunya, dengan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam pembangunan SMK Negeri 5 Depok yang akan berlokasi di Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo.

Wali Kota Depok, Supian Suri menjelaskan, Pemkot Depok telah menyerahkan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) seluas 5.000 meter persegi kepada Pemprov Jabar untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan menengah kejuruan.

Baca Juga:

“Alhamdulillah, tanah aset Pemkot Depok seluas 5.000 meter persegi sudah kami serahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan SMK Negeri 5 Depok,” ucap Supian dikutip Sabtu (31/1/2026).

Supian menambahkan, pembangunan sekolah direncanakan mulai tahun ini.

Sementara itu, penerimaan peserta didik baru (PPDB) tetap dapat dilaksanakan pada tahun ajaran berjalan dengan kuota tiga hingga empat rombongan belajar (rombel).

Baca Juga:

“Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar akan dititipkan di SMA Negeri 6 Depok. InsyaAllah, tahun ini mulai dibangun dan tahun depan sudah bisa dimanfaatkan,” terangnya.

Supian berharap, dukungan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan SMK Negeri 5 Depok berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi warga.

Pemkot Depok berkolaborasi dengan Pemprov Jawa Barat akan segera membangun SMK Negeri 5 di Meruyung, Kota Depok
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok pemprov jabar kota depok pendidikan SMK Negeri 5 Depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU