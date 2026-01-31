Transisi Energi Berkeadilan Perlu Kepastian Kebijakan dan Kolaborasi Multi Pihak

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendorong percepatan Transisi Energi Berkeadilan untuk pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal.

Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia, dengan mentargetkan pensiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sepenuhnya.

Komitmen ini, perlu dibarengi dengan langkah stratejik yang dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pihak.

Sebagai organisasi yang merupakan wadah multi-pihak, METI berkomitmen untuk mendukung percepatan energi terbarukan melalui beberapa strategi.

“Kami memahami pensiun dini PLTU membutuhkan biaya besar serta harus dilakukan dengan stratejik untuk memastikan elektrifikasi untuk seluruh masyarakat Indonesia dapat tetap berjalan dengan baik,” ucap Ketua Umum METI, Zulfan Zahar dalam Bincang Energi dan Peluncuran METI Energi Muda, dikutip Sabtu (31/1/2026).

Oleh karena itu, METI mendorong percepatan energi terbarukan untuk memastikan transisi energi berkeadilan.

Peran energi terbarukan untuk elektrifikasi secara adil di seluruh pelosok Indonesia, perlu dengan serius didorong, baik melalui kebijakan maupun ekosistem usaha dan iklim investasi yang kondusif.

Perpres 112 perlu penyesuaian, mekanisme pengadaan perlu disempurnakan, dipercepat dan dibuat lebih banyak dengan konsep supply create demand sehingga membuat kepastian bagi investor dan pemerintah.