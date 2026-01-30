Geram Banyak Perumahan Terendam Banjir, Pemkab Karawang Siap Evaluasi Tata Ruang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Bupati Karawang Aep Syaepuloh akan segera mengevaluasi tata ruang perumahan yang ada di wilayahnya menyusul banyaknya perumahan yang terendam banjir saat hujan deras.

"Kami akan mengecek langsung tata ruang perumahan yang ada di Karawang, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan penataan drainase," kata bupati di Karawang, Kamis (30/1).

Ia mengaku banyak menerima laporan mengenai perumahan yang dibangun tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

Baca Juga: Polres Karawang Tangkap 5 Pemburu Liar Macan Tutul Jawa di Gunung Sanggabuana

Termasuk kurang memperhatikan elevasi lahan dan kapasitas drainase yang memicu genangan hingga banjir saat hujan deras.

Pada musim hujan seperti saat ini cukup banyak kawasan perumahan yang tersebar di sejumlah daerah sekitar Karawang dilanda banjir, atau terjadi genangan air akibat buruknya penataan drainase.

Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Karawang. Karena itu ke depan akan dievaluasi tata ruang seluruh perumahan yang ada di wilayah Karawang.

"Jika musim hujan berakhir, nanti akan kami tata lah (drainase perumahan). Termasuk tata ruangnya secara menyeluruh," katanya.

Sementara itu, bupati menekankan hingga kini Pemkab Karawang masih memberlakukan moratorium perizinan perumahan.