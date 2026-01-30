Hadir di Tengah Warga Bandung Barat, Indosat Ulurkan Kepedulian Pascabencana

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat yang menyebabkan penetapan status tanggap darurat berdampak besar pada kehidupan warga. Dalam situasi ini, respons cepat dan kehadiran langsung menjadi kebutuhan utama masyarakat terdampak.

Sebagai bagian dari upaya tanggap bencana, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui program Indosat SIGAP menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Desa Pasirlangu, Kamis (29/1/2026).

Penyaluran dilakukan melalui Posko Desa Pasirlangu dengan koordinasi bersama BPBD, pemerintah daerah, dan mitra terkait.

Bantuan yang disalurkan meliputi makanan siap santap, air minum, alas tidur, popok bayi, serta perlengkapan kebersihan diri sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Selain penyaluran bantuan, Indosat juga memastikan kehadiran dan dukungan selama masa tanggap darurat, termasuk menjaga keandalan layanan jaringan di wilayah terdampak dan sekitarnya.

EVP–Head of Circle Jakarta Raya (JAYA) Indosat Ooredoo Hutchison, Swandi Tjia mengatakan, di masa darurat, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar bantuan fisik.

“Di saat seperti ini, masyarakat juga membutuhkan rasa aman dan kepastian untuk tetap terhubung. Melalui Indosat SIGAP, kami berupaya hadir dengan cepat dan memberikan dukungan yang relevan,” ujar Swandi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (30/1/2026).

Akses komunikasi menjadi bagian penting dalam mempercepat koordinasi bantuan, penyampaian informasi, dan menjaga hubungan warga dengan keluarga.