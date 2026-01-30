Pemprov Tunggu Rekomendasi Lahan dari Pemkab Bandung Barat untuk Relokasi Korban Longsor Cisarua

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan warga terdampak longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung akan segera direlokasi.

Namun, Pemprov Jabar saat ini masih menunggu hasil pendataan dan pencarian lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, ada sejumlah kriteria lahan yang akan dijadikan tempat relokasi warga. Di antaranya bukan lahan persawahan atau yang memiliki resiko bencana.

"Untuk relokasi ini masih didalami, tentu nanti kami berbagi tugas ya. Yang pertama tentu kita harus dapatkan dulu lahan yang akan dijadikan sasaran relokasi," tuturnya.

Herman menuturkan, saat ini Pemkab Bandung Barat tengah melakukan pencarian lahan untuk menjadi sasaran relokasi warga terdampak longsor di Cisarua.

"Kami sudah komunikasi dengan Pak Bupati Bandung Barat dan Pak Sekda Bandung Barat, sedang diidentifikasi lahan yang aman tentunya. Lahan yang aman, bukan persawahan, bukan lahan yang punya risiko bencana, banjir dan longsor. Jadi lahannya harus baik. Kami masih menunggu ini dari Kabupaten Bandung Barat," ujar Herman.

Lebih lanjut, Herman menambahkan, lahan yang akan dijadikan lokasi relokasi juga harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari BNPB.

"Kami pun sama sedang mengikhtiarkan, jadi nanti kami sepakati dari Kabupaten Bandung Barat, dari kami (Pemprov Jabar), dari BNPB nanti akan bicarakan dan tentu kami banyak berharap KBB yang tahu persis kondisi lapangan proaktif untuk mengidentifikasi lahan," tutur Herman.