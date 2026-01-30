Belum Genap Setahun Hujan Deras Picu Retakan di Jalan Saleh Danasasmita Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Intensitas hujan tinggi yang mengguyur Kota Bogor selama dua hari terakhir berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan.

Jalur sepeda motor di Jalan Saleh Danasasmita, yang menghubungkan wilayah Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, kembali mengalami retakan serius disertai penurunan kontur tanah.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan terjadinya longsor susulan atau amblasnya badan jalan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Menyikapi situasi ini, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menginstruksikan jajaran tim teknis untuk melakukan pengecekan menyeluruh di lokasi.

“Hari ini saya minta tim teknis mengecek sejauh mana kondisi retakan. Selama pengecekan, jalur kita tutup terlebih dahulu dan apabila masih aman akan kita perbaiki serta boleh dilalui kembali,” ujar Dedie Rachim, Jumat (30/1/2026).

Penutupan sementara jalur sepeda motor dilakukan guna memberikan ruang bagi tim ahli dalam mengevaluasi stabilitas tanah di bawah lapisan aspal yang terdampak hujan.

Penurunan kontur tanah menjadi indikator penting untuk menentukan apakah jalur tersebut memerlukan penguatan struktur, seperti pembangunan turap, atau cukup dilakukan perbaikan aspal.

Dedie menegaskan, pembukaan kembali akses jalan sepenuhnya bergantung pada hasil kajian keamanan dari tim teknis.