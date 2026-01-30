Rp7,3 Miliar Disiapkan Pemkab Bandung Barat untuk Penanganan Lonsor Cisarua

JPNN.com

Jumat, 30 Januari 2026 – 15:00 WIB
Ilustrasi uang rupiah. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, menyiapkan anggaran sebesar Rp7,3 miliar untuk penanganan bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir mengatakan anggaran tersebut bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dan digunakan selama masa tanggap darurat bencana yang ditetapkan selama 14 hari.

“Darurat bencana sudah ditetapkan oleh Pak Bupati selama 14 hari. Kami sudah siapkan anggaran sebesar Rp7,3 miliar dari BTT,” kata Ade Zakir.

Ia menjelaskan anggaran tersebut difokuskan pada tiga klaster penanganan korban terdampak longsor, yakni bidang kesehatan, sosial, dan kebencanaan.

Klaster kesehatan, lanjutnya, saat ini dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengakomodasi layanan kesehatan bagi pengungsi dan relawan, termasuk penyediaan obat-obatan serta peralatan medis.

Sementara itu klaster sosial ditangani Dinas Sosial yang bertugas mengelola logistik bantuan, penanganan pengungsi, serta pemulihan psikososial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengoordinasikan logistik kebencanaan dan kebutuhan operasional lainnya.

“Jadi kami koordinasi mulai dari pengobatan, identifikasi DVI, kebutuhan operasional alat berat, kebutuhan dapur umum, dan lainnya,” ujar Ade Zakir.

Menurut dia, penetapan masa darurat bencana termasuk kemungkinan penambahan anggaran akan dievaluasi setelah masa tanggap darurat 14 hari berakhir dengan fokus utama masih pada pencarian korban hilang serta penanganan pengungsi.

