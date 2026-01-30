Bahaya Longsor Susulan, Polisi Minta Warga Tak Mendekati Lokasi Longsor Cisarua

JPNN.com

Jumat, 30 Januari 2026 – 13:08 WIB
Tim SAR Gabungan dalam operasi pencarian korban tertimbun material longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Polres Cimahi meminta warga untuk tidak mendekati lokasi bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Imbauan ini ditunjukkan kepada masyarakat karena adanya potensi longsor susulan.

Kapolres Cimahi AKBP Niko Adi Putra, mengatakan kondisi hujan deras disertai kabut tebal hingga kini terus mengguyur kawasan kaki Gunung Burangrang, sehingga area sekitar longsor masih berbahaya.

“Kami sudah jaga di bawah sebelum lokasi kejadian. Anggota bersiaga dan kami juga berkoordinasi dengan perangkat desa yang tahu warga setempat,” ujar Niko dikutip Jumat (30/1/2025).

Niko menegaskan, masyarakat dilarang datang ke lokasi bencana hanya karena rasa penasaran, atau mengaku sebagai keluarga korban tanpa keperluan mendesak.

“Kami berharap warga bisa memahami situasi dan menghormati proses evakuasi yang sedang berjalan,” tambahnya.

Selain mengimbau warga, Niko juga meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya terkait kondisi di lokasi longsor sehingga informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kepanikan.

Kehadiran warga yang tidak berkepentingan juga sempat berdampak pada arus lalu lintas di sekitar posko pengungsian dan posko DVI (Disaster Victim Identification) Polda Jawa Barat sehingga membuat akses tim SAR dan ambulans menjadi terbatas.

“Ketika banyak kendaraan datang, mobil tim SAR dan ambulans jadi sulit keluar masuk. Prioritas kami adalah penanganan korban,” ucapnya.

