Pemkot Depok Siapkan 10 Venue Pertandingan Porprov Jabar 2026

Jumat, 30 Januari 2026 – 14:00 WIB
Ketua Porprov XV Jabar Kota Depok 2026. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mematangkan kesiapannya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat (Jabar) tahun 2026.

Salah satunya dengan menyiapkan peta lokasi 10 venue pertandingan yang tersebar di wilayah Kota Depok.

Ketua Porprov XV Jabar Kota Depok 2026, Nina Suzana mengatakan bahwa pada pelaksanaan Porprov 2026 mendatang, terdapat 10 cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan di Kota Depok.

10 cabor tersebut adalah sepak bola putri, hokey, gate ball, floor ball, karate, bola basket, sepak takraw, menembak out door, golf dan selancar ombak.

“Terkait kesiapan penyelenggaraan Porprov tahun 2026 ini, kami ada 10 cabang olahraga yang dipertandingkan di Kota Depok,” ucapnya.

Nina menjelaskan, seluruh venue yang akan digunakan saat ini telah disiapkan dan dilakukan perbaikan serta renovasi terhadap sejumlah kekurangan.

“Untuk venue, alhamdulillah sudah kami siapkan. Sudah kami perbaiki, kami renovasi kekurangan-kekurangannya,” tuturnya.

Dia menerangkan, apabila pada tahun 2026 masih terdapat kekurangan lain, hal tersebut akan terus dimonitor agar saat pelaksanaan Porprov seluruh venue benar-benar siap digunakan.

