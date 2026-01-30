Rp160 Miliar Siap Digelontorkan Pemkot Depok dan Pemkab Bogor Demi Pembangunan Underpass Citayam

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengambil langkah tegas demi mengurai kemacetan di perlintasan sebidang kereta api (KA) Jalan Raya Citayam dengan mengajukan pembangunan underpass ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, kemacetan kendaraan di perlintasan kereta api Citayam membutuhkan penanganan yang serius dan cepat.

Oleh karena itu, Pemkot Depok memasukkannya menjadi kegiatan pembangunan prioritas tahun 2027.

“Kami (Pemkot Depok) alokasikan anggaran Rp80 miliar untuk pembebasan lahan underpass Citayam,” ucapnya.

Dirinya mengungkapkan, percepatan realisasi proyek ini harus dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Bogor, lantaran jalan tersebut menghubungkan akses dua wilayah yaitu Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

“Kabupaten Bogor juga sudah komitmen mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang relatif sama, jadi underpass itu adalah kerja sama ami berdua untuk pembebasan lahannya,” terangnya.

Dengan terjalinnya komunikasi dan sinergi antara kedua daerah, Supian Suri berharap Pemerintah Provinsi Jabar dapat segera merealisasikan pembangunan underpass tersebut di tahun 2027.

“Insyallah di 2027 Pemerintah Provinsi Jabar akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisiknya kurang lebih hampir Rp200 miliar untuk bisa menyelesaikan kemacetan di Jalan Citayam,” terangnya.