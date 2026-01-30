JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Emas dan Perak Hari Ini, Jumat 30 Januari 2026: Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp3,12 Juta

Harga Emas dan Perak Hari Ini, Jumat 30 Januari 2026: Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp3,12 Juta

Jumat, 30 Januari 2026 – 09:30 WIB
Harga Emas dan Perak Hari Ini, Jumat 30 Januari 2026: Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp3,12 Juta - JPNN.com Jabar
Emas logam mulia. Foto: JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak pada Jumat, 30 Januari 2026, terpantau berada pada level tertinggi.

Emas batangan berbagai ukuran dipasarkan dengan harga jutaan hingga miliaran rupiah per batang, tergantung berat dan seri, sementara harga perak juga menunjukkan nilai yang signifikan setelah dikenakan pajak.

Dilansir dari laman logammulia.com harga emas yang tercantum telah memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, sedangkan harga perak sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Baca Juga:

Berikut daftar harga emas batangan reguler Jumat 30 Januari 2026

0,5 gram: Rp1.610.000 (Rp1.614.025 setelah pajak)

1 gram: Rp3.120.000 (Rp3.127.800 setelah pajak)

Baca Juga:

2 gram: Rp6.180.000 (Rp6.195.450 setelah pajak)

3 gram: Rp9.245.000 (Rp9.268.113 setelah pajak)

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   emas antam harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan perak antam harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU