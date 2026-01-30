Harga Emas dan Perak Hari Ini, Jumat 30 Januari 2026: Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp3,12 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak pada Jumat, 30 Januari 2026, terpantau berada pada level tertinggi.

Emas batangan berbagai ukuran dipasarkan dengan harga jutaan hingga miliaran rupiah per batang, tergantung berat dan seri, sementara harga perak juga menunjukkan nilai yang signifikan setelah dikenakan pajak.

Dilansir dari laman logammulia.com harga emas yang tercantum telah memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, sedangkan harga perak sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Berikut daftar harga emas batangan reguler Jumat 30 Januari 2026

0,5 gram: Rp1.610.000 (Rp1.614.025 setelah pajak)

1 gram: Rp3.120.000 (Rp3.127.800 setelah pajak)

2 gram: Rp6.180.000 (Rp6.195.450 setelah pajak)

3 gram: Rp9.245.000 (Rp9.268.113 setelah pajak)