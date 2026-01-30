Prakiraan Cuaca Jawa Barat, Jumat 30 Januari 2026: Waspada Hujan Lebat, Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - BMKG mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Jumat, 30 Januari 2026.

Secara umum, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sejumlah daerah, mulai pagi hari hingga dini hari.

Pada periode pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan berawan.

Baca Juga: Lebih dari 10 Kali BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca di Area Longsor Cisarua

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Kabupaten dan Kota Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, serta Kota Banjar.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut.

Memasuki pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan ringan hingga sedang masih berlanjut di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Sumedang, Kuningan, Majalengka, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Adapun hujan sedang hingga lebat diprakirakan melanda sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Pangandaran, serta Kabupaten Tasikmalaya.

Pada pukul 19.00–01.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Cianjur, Bandung Barat, Bandung, Subang, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Kuningan, Sumedang, serta Majalengka.