JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Diguyur Hujan Seharian, Kampung Belimbing Sawah Depok Terendam Banjir

Diguyur Hujan Seharian, Kampung Belimbing Sawah Depok Terendam Banjir

Kamis, 29 Januari 2026 – 18:30 WIB
Diguyur Hujan Seharian, Kampung Belimbing Sawah Depok Terendam Banjir - JPNN.com Jabar
Kondisi banjir di Kampung Belimbing Sawah, RW 3, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Banjir terjadi Kampung Belimbing Sawah, RW 3, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kamis (29/1).

Pantauan di lapangan banjir di sana memliki ketinggian sekitar 40 sentimenter di pemukiman warga.

Salah satu warga, Lia mengatakan bahwa malam hingga siang ini memang beberapa kali daerahnya diguyur hujan, sehingga menyebabkan banjir.

Baca Juga:

Selain itu, kali yang ada di sekitar lokasi juga meluap ke pemukiman warga.

“Iya kalau setelah hujan di sini pasti banjir. Selalu banjir,” ucapnya, Kamis (29/1).

Dirinya menerangkan, bahwa air mulai naik sejak tadi pagi.

Baca Juga:

“Dari pagi air mulai naik, sampai sekarang masih belum surut,” terangnya.

Lia menyebut, bahwa banjir kali ini terbilang tidak parah, lantaran biasanya air bisa lebih tinggi dari hari ini.

Banjir terjadi Kampung Belimbing Sawah, RW 3, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok akibat hujan deras dan luapan air kali
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   banjir kota depok hujan deras musim hujan air sungai meluap kecamatan pancoran mas Kampung Belimbing Sawah kelurahan depok air kali meluap

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU