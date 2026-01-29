Diguyur Hujan Seharian, Kampung Belimbing Sawah Depok Terendam Banjir

jabar.jpnn.com, DEPOK - Banjir terjadi Kampung Belimbing Sawah, RW 3, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kamis (29/1).

Pantauan di lapangan banjir di sana memliki ketinggian sekitar 40 sentimenter di pemukiman warga.

Salah satu warga, Lia mengatakan bahwa malam hingga siang ini memang beberapa kali daerahnya diguyur hujan, sehingga menyebabkan banjir.

Selain itu, kali yang ada di sekitar lokasi juga meluap ke pemukiman warga.

“Iya kalau setelah hujan di sini pasti banjir. Selalu banjir,” ucapnya, Kamis (29/1).

Dirinya menerangkan, bahwa air mulai naik sejak tadi pagi.

“Dari pagi air mulai naik, sampai sekarang masih belum surut,” terangnya.

Lia menyebut, bahwa banjir kali ini terbilang tidak parah, lantaran biasanya air bisa lebih tinggi dari hari ini.