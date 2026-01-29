Klinik Kecantikan Berteknologi Korea Terkini Hadir di Cimahi, Catat Nama dan Lokasinya

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Kabar gembira bagi warga Kota Cimahi. Klinik kecantikan modern Intan Derma Beauty resmi hadir dengan menghadirkan teknologi perawatan kulit terkini asal Korea. Klinik ini berlokasi di Jalan Daeng Mohammad Ardiwinata No.118, Cibabat, Cimahi Utara.

Menariknya, klinik kecantikan ini didirikan oleh pasangan pengusaha muda, Pahad Alghifari dan Intan Tripani Prawista. Mengusung visi “Cantik untuk Semua”, mereka berkomitmen menghadirkan layanan kecantikan yang lengkap, berkualitas, dan terjangkau.

“Kami ingin menghadirkan semua solusi kecantikan dalam satu tempat, sehingga pelanggan tidak perlu berpindah-pindah klinik,” ujar Pahad Alghifari dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (29/1/2025).

Pahad menuturkan, kliniknya menawarkan berbagai perawatan premium dengan mesin berteknologi tinggi buatan Korea, di antaranya facial, D2PL, Ultra HIFU, PlasmaPro, peeling, serta berbagai jenis injectables untuk perawatan wajah dan tubuh.

Salah satu teknologi unggulan yang dihadirkan adalah D2PL MULA, inovasi terbaru di bidang estetika medis yang dilengkapi 11 premium cartridge dalam satu alat.

Teknologi ini mampu menangani berbagai indikasi perawatan, mulai dari jerawat, pigmentasi, kelainan vaskular, hingga hair removal. Selain itu, perangkat ini juga dilengkapi fitur pendingin dan pemanas untuk meningkatkan kenyamanan pasien selama perawatan.

Selain D2PL, Intan Derma Beauty juga menyediakan layanan HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound), teknologi non-invasif yang berfungsi untuk mengencangkan kulit, mengurangi kerutan, serta membentuk kontur wajah dan tubuh.

Area perawatan HIFU meliputi wajah, leher, perut, lengan, hingga paha.