JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Klinik Kecantikan Berteknologi Korea Terkini Hadir di Cimahi, Catat Nama dan Lokasinya

Klinik Kecantikan Berteknologi Korea Terkini Hadir di Cimahi, Catat Nama dan Lokasinya

Kamis, 29 Januari 2026 – 15:40 WIB
Klinik Kecantikan Berteknologi Korea Terkini Hadir di Cimahi, Catat Nama dan Lokasinya - JPNN.com Jabar
Klinik kecantikan modern Intan Derma Beauty. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Kabar gembira bagi warga Kota Cimahi. Klinik kecantikan modern Intan Derma Beauty resmi hadir dengan menghadirkan teknologi perawatan kulit terkini asal Korea. Klinik ini berlokasi di Jalan Daeng Mohammad Ardiwinata No.118, Cibabat, Cimahi Utara.

Menariknya, klinik kecantikan ini didirikan oleh pasangan pengusaha muda, Pahad Alghifari dan Intan Tripani Prawista. Mengusung visi “Cantik untuk Semua”, mereka berkomitmen menghadirkan layanan kecantikan yang lengkap, berkualitas, dan terjangkau.

“Kami ingin menghadirkan semua solusi kecantikan dalam satu tempat, sehingga pelanggan tidak perlu berpindah-pindah klinik,” ujar Pahad Alghifari dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (29/1/2025).

Baca Juga:

Pahad menuturkan, kliniknya menawarkan berbagai perawatan premium dengan mesin berteknologi tinggi buatan Korea, di antaranya facial, D2PL, Ultra HIFU, PlasmaPro, peeling, serta berbagai jenis injectables untuk perawatan wajah dan tubuh.

Salah satu teknologi unggulan yang dihadirkan adalah D2PL MULA, inovasi terbaru di bidang estetika medis yang dilengkapi 11 premium cartridge dalam satu alat.

Teknologi ini mampu menangani berbagai indikasi perawatan, mulai dari jerawat, pigmentasi, kelainan vaskular, hingga hair removal. Selain itu, perangkat ini juga dilengkapi fitur pendingin dan pemanas untuk meningkatkan kenyamanan pasien selama perawatan.

Baca Juga:

Selain D2PL, Intan Derma Beauty juga menyediakan layanan HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound), teknologi non-invasif yang berfungsi untuk mengencangkan kulit, mengurangi kerutan, serta membentuk kontur wajah dan tubuh.

Area perawatan HIFU meliputi wajah, leher, perut, lengan, hingga paha.

Teknologi kecantikan Korea kini hadir di Cimahi. Intan Derma Beauty menawarkan solusi perawatan kulit modern, nyaman, dan terjangkau dalam satu klinik.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Intan Derma Beauty klinik kecantikan kota cimahi teknologi kecantikan teknologi korea

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU