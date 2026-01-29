41 Korban Longsor Cisarua Bandung Barat Berhasil Diidentifikasi

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Barat berhasil mengidentifikasi 41 kantung jenazah korban longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian mengatakan, berdasarkan data 41 kantong jenazah tersebut 2 kantong diantaranya merupakan 1 identitas jenazah hasil dalam operasi pencarian hingga pagi hari ini.

“Hasil identifikasi hingga pagi ini berdasarkan data terbaru pada pukul 22.00 WIB, terdapat 41 kantong jenazah yang dua diantaranya merupakan satu jiwa,” kata Ade di Kabupaten Bandung Barat, Kamis (29/1/2026).

Ade menjelaskan, korban yang teridentifikasi berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, serta beberapa di antaranya merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan mayoritas korban merupakan warga Desa Pasirlangu dan sekitarnya.

"Identifikasi dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari sidik jari, data e-KTP, pemeriksaan gigi, properti, hingga data medis dan administrasi," tuturnya.

Korban yang berhasil diidentifikasi sebagian besar merupakan warga setempat di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, yang berasal dari sejumlah kampung, yakni Kampung Pasir Kuning (Sunarya, Delisa), Kampung Nyalindung (Jajang Taryana, Susi Rahayu), Kampung Babakan (Nining, Ai Sumarni, Koswara, Andar, Tini, Karmita, Komarudin, Baran Permana, Elis Aning, serta Komarawati alias Engkom).

Sementara itu, Kampung Pasirkuda (Dadang, Nurhayati, Ayu Yuniarti, Deni Suparman, Andri, Cicah Mulyani, Passa Widia Putri, dan Pipin Koswandi), serta Kampung Baru (Lina Lismayanti).

Selain warga setempat, tim DVI juga mengidentifikasi sejumlah korban yang berasal dari luar Desa Pasirlangu, yakni Muhammad Kori (Lampung Timur), Sidiq Harianto (Pesawaran, Lampung), dan Andre Nicky Olga Suwita (Jakarta Selatan), yang seluruhnya teridentifikasi melalui metode sidik jari.