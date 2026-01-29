JPNN.com

Kamis, 29 Januari 2026 – 13:30 WIB
Polres Karawang Tangkap 5 Pemburu Liar Macan Tutul Jawa di Gunung Sanggabuana
Polisi meringkus lima orang terduga pelaku perburuan liar Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas) di kawasan hutan Gunung Sanggabuana, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Kepolisian Resor (Polres) Karawang membekuk lima orang terduga pelaku perburuan liar Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas) di kawasan hutan Gunung Sanggabuana, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kelima terduga pelaku diketahui berasal dari wilayah Kabupaten Purwakarta.

Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah mengatakan, lima orang yang diamankan masing-masing berinisial J, AM, M, A, dan UM.

Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait aktivitas perburuan satwa liar dilindungi.

“Lima orang yang ditangkap berdomisili di sekitar Kabupaten Purwakarta dan diduga kuat terlibat dalam perburuan liar satwa dilindungi,” ujar AKBP Fiki di Karawang, Kamis (29/1).

Kasus ini terungkap berkat bukti visual dari kamera tersembunyi (camera trap) yang dipasang oleh Tim Ekspedisi Macan Tutul Jawa Sanggabuana Conservation Foundation (SCF).

Rekaman tersebut memperlihatkan seekor Macan Tutul Jawa dalam kondisi memprihatinkan, dengan kaki pincang serta menunjukkan gejala kelaparan kronis yang diduga akibat aktivitas perburuan.

Kamera tersembunyi yang telah terpasang sejak Februari 2025 di 20 titik kawasan Hutan Pegunungan Sanggabuana juga merekam sejumlah orang memasuki kawasan hutan negara di luar jalur wisata.

Polres Karawang membekuk lima orang terduga pelaku perburuan liar Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas) di kawasan hutan Gunung Sanggabuana
