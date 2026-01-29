Tarif Rp0 Teman Bus Segera Berakhir, Sebegini Bocoran Harga yang Akan Diberlakukan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Layanan Teman Bus di Kota Depok saat ini masih menggunakan tarif Rp 0 atau gratis hingga April 2026.

Diketahui, layanan transportasi publik BisKita Trans Depok resmi beralih nama menjadi Teman Bus mulai Januari 2026.

Perubahan ini, merupakan bagian dari program transisi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam rangka integrasi dan peningkatan kualitas layanan angkutan umum di daerah.

Baca Juga: Begini Tips dan Cara Pantau Teman Bus Depok Lewat Aplikasi MitraDarat

Kebijakan tarif selanjutnya masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemhub) RI.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok, Aan Syurahman mengatakan, bahwa masa layanan gratis merupakan bagian dari kebijakan awal program Teman Bus.

“Saat ini Teman Bus masih gratis sampai April. Setelah itu, kami masih menunggu keputusan dari Kemenhub terkait kelanjutan subsidi,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, apabila nantinya diberlakukan tarif berbayar, maka tarif yang direncanakan sebesar Rp 6 ribuuntuk seluruh rute dan koridor.

“Skema tarifnya satu harga, Rp6.000, agar tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.