JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Penyaluran Beasiswa IPB University 2025 Capai Rp141,72 Miliar, 71 Persen untuk Mahasiswa Tidak Mampu

Penyaluran Beasiswa IPB University 2025 Capai Rp141,72 Miliar, 71 Persen untuk Mahasiswa Tidak Mampu

Kamis, 29 Januari 2026 – 10:30 WIB
Penyaluran Beasiswa IPB University 2025 Capai Rp141,72 Miliar, 71 Persen untuk Mahasiswa Tidak Mampu - JPNN.com Jabar
Institut Pertanian Bogor. Foto: Dok IPB.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Masalah biaya pendidikan masih menjadi tantangan utama bagi banyak calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Menjawab kegelisahan tersebut, IPB University menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang putus kuliah akibat kendala ekonomi.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, sebagai bentuk jaminan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga:

“IPB University menjamin bahwa tidak pernah ada kejadian drop out yang disebabkan oleh masalah keuangan, karena pintu beasiswa terbuka lebar dengan prioritas utama pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu,” ujar Dr Alim.

Ia menegaskan bahwa IPB University ingin menyampaikan pesan optimistis kepada masyarakat agar tidak ragu melanjutkan pendidikan tinggi.

Menurutnya, keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

Baca Juga:

“Kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa semua bisa kuliah di IPB University. Jangan takut akan biaya, karena tersedia banyak beasiswa yang siap menopang kebutuhan studi mahasiswa. IPB University memiliki prinsip kuat bahwa tidak boleh ada mahasiswa yang berhenti kuliah karena alasan biaya,” kata Dr Alim.

Komitmen tersebut didukung oleh realisasi penyaluran beasiswa yang signifikan. Berdasarkan rekapitulasi beasiswa tahun 2025, total dana beasiswa yang disalurkan IPB University mencapai Rp141,72 miliar.

Sukses salurkan beasiswa Rp141,72 miliar jadi komitmen IPB University untuk menegaskan tidak akan ada mahasiswa putus kuliah karena biaya
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   ipb university Beasiswa IPB University Biaya Kuliah IPB Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu beasiswa perguruan tinggi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU