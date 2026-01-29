Daftar Harga Logam Mulia Hari Ini Kamis 29 Januari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan dari sejumlah produsen logam mulia di Indonesia, khususnya Galeri24 dan UBS, tercatat bervariasi berdasarkan denominasi berat.

Berdasarkan data terbaru dari laman sahabat.pegadaian.co.id, harga emas ditawarkan mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram, dengan selisih harga yang mencerminkan biaya produksi dan kebijakan masing-masing produsen.

Untuk pecahan kecil, emas Galeri24 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.609.000, sedangkan emas UBS 0,5 gram dijual lebih tinggi, yakni Rp 1.695.000. Pada pecahan 1 gram, harga emas Galeri24 tercatat Rp 3.068.000, sementara UBS mencapai Rp 3.136.000.

Pada denominasi menengah, harga emas Galeri24 10 gram berada di level Rp 29.920.000, sedangkan UBS dijual seharga Rp 30.599.000.

Untuk pecahan 25 gram, emas Galeri24 dipasarkan seharga Rp 74.616.000, sementara UBS mencapai Rp 76.347.000.

Sementara itu, untuk pecahan besar, harga emas Galeri24 100 gram tercatat Rp 298.081.000, sedangkan UBS berada di angka Rp 304.641.000.

Pada ukuran 500 gram, emas Galeri24 dijual seharga Rp 1.486.740.000, sementara UBS mencapai Rp 1.520.965.000.

Adapun emas Galeri24 dengan berat 1.000 gram dibanderol Rp 2.973.479.000, sementara harga emas UBS untuk pecahan tersebut tidak tersedia.