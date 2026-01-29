Klarifikasi Paspampres Soal Video Viral Pengamanan Presiden Prabowo di London

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah video yang memperlihatkan momen personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) meminta sejumlah orang menjauh dari jalur yang akan dilalui Presiden RI Prabowo Subianto viral di media sosial.

Peristiwa itu terjadi saat Presiden RI Prabowo menjalani rangkaian kunjungan kenegaraan di London, Inggris.

Dalam video tersebut, dinarasikan bahwa personel Paspampres mengusir wartawan yang tengah merekam kedatangan Presiden Prabowo.

Menanggapi viralnya video tersebut, Asisten Intelijen Danpaspampres, Kolonel Infanteri Mulyo Junaidi, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi mendalam terhadap kejadian itu.

Hasil investigasi yang dilakukan, personel yang bersangkutan telah menjalankan tugas pengamanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"Tindakan dan ucapan personel seperti terlihat dalam footage tersebut, dinilai proporsional dan merupakan bagian dari prosedur pengamanan kepala negara," ucap Kolonel Mulyo dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (29/1/2026).

Menurutnya, tindakan tersebut didasarkan pada kewajiban utama Paspampres untuk menjamin keselamatan Presiden dalam setiap kegiatan, termasuk kegiatan di luar negeri.

"Paspampres menegaskan komitmen untuk terus menjalankan tugas pengamanan kepala negara secara profesional, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan dinamika di lapangan selama kunjungan kenegaraan," kata Mulyo. (mar5/jpnn)