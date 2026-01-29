Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek, Kamis 29 Januari 2026: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang!

JPNN.com

Kamis, 29 Januari 2026 – 08:30 WIB
Ilustrasi hujan disertai angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek pada Kamis, 29 Januari 2026 hingga Jumat, 30 Januari 2026, didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga lebat di sejumlah daerah.

Cuaca Jawa Barat

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), sebagian wilayah Jawa Barat diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Subang, Bandung Barat, Sukabumi, dan Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan ringan hingga sedang meluas ke Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Ciamis, serta Kota Banjar.

Sementara itu, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di Bekasi, Bogor, Depok, Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Sedangkan dini hari (01.00–07.00 WIB), hujan ringan diprakirakan terjadi di Kabupaten Bekasi dan Karawang.

BMKG mencatat suhu udara di Jawa Barat berkisar 17–32 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 66–98 persen, serta angin bertiup dari barat hingga barat laut dengan kecepatan 5–50 kilometer per jam.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
