Rp6,7 Miliar Siap Digelontorkan Pemkab Sumedang Demi Perbaiki Jembatan Cibayawak

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, menggelontorkan anggaran sebesar Rp6,7 miliar untuk memperbaiki ruas akses jalan Nanggerang Gunung Lingga dan Jembatan Cibayawak di Kecamatan Cisitu.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan bahwa rincian anggaran tersebut meliputi Rp5,1 miliar untuk perbaikan jembatan dan Rp1,6 untuk perbaikan jalan.

“Jembatan Cibayawak akan segera dibangun pada Maret 2026 dengan anggaran Rp5,1 miliar dan Desa Cimarga di ruas jalan Nangerang Gunung Lingga ada anggaran 1.6 miliar untuk bangun jalan,” katanya, Rabu (28/1).

Ia menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Cibayawak dilakukan secara permanen dengan lebar 5 meter dan panjang 25 meter setelah jembatan lama patah dan ambles akibat tergerus arus Sungai Cikeusi serta pergerakan tanah di sekitarnya.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini masyarakat setempat masih menggunakan jembatan sementara yang hanya dapat dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda dua untuk aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut telah melalui proses perencanaan dan penganggaran sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan lancar sesuai jadwal.

Dony memastikan, pembangunan jembatan Cibayawak menjadi prioritas karena merupakan akses vital yang menghubungkan aktivitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warga di Kecamatan Cisitu.

“Jembatanya Cibayawak ini harus kokoh dan tahan lama. InsyAllah setelah jembatannya beres, tahun 2027 jalannya akan kami perbaiki Jalan Cikeusi-Cinangerang yang masuk ruas jalan kabupaten,” ujarnya.