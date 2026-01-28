Realisasi Investasi Kabupaten Purwakarta Tembus Rp12,47 Triliun di 2025

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menyampaikan realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta sepanjang tahun 2025 cukup membanggakan, mencapai sekitar Rp12,47 triliun.

"Pencapaian realisasi investasi tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan pada tahun ini capaian investasi di Purwakarta terus meningkat," kata bupati di Purwakarta, Rabu (28/1).

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Purwakarta, realisasi investasi sepanjang Januari hingga Desember 2025 menembus angka Rp12,47 triliun atau mencapai 111,36 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp11,20 triliun

Dari total realisasi investasi itu, investasi penanaman modal dalam negeri cukup mendominasi dengan nilai sebesar Rp9,58 triliun atau 76,80 persen.

Sedangkan penanaman modal asing berkontribusi sebesar Rp2,89 triliun atau 23,20 persen.

Bupati menyebutkan pencapaian realisasi investasi cukup positif dan membanggakan. Sebab peningkatan investasi biasanya seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan serapan tenaga kerja.

Menurut dia, hal tersebut tentu membantu penanganan pengangguran di wilayah Purwakarta.

Jadi selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tingginya realisasi investasi juga berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.