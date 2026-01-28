Begini Tips dan Cara Pantau Teman Bus Depok Lewat Aplikasi MitraDarat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seiring dengan perubahan layanan BisKita Trans Depok menjadi Teman Bus, masyarakat kini dapat memantau layanan transportasi publik tersebut melalui menu Teman Bus yang tersedia di aplikasi MitraDarat.

Inovasi ini diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi layanan secara cepat dan akurat.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Aan Syurahman, mengatakan bahwa perubahan sistem layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, khususnya terkait operasional transportasi umum.

“Pelacakan armada Teman Bus saat ini dapat dilakukan melalui menu Teman Bus di aplikasi MitraDarat. Masyarakat dapat melihat rute, koridor, serta posisi bus secara real time,” ujar Aan.

Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat mengetahui pergerakan armada secara langsung, sehingga perjalanan dapat direncanakan dengan lebih efektif dan efisien.

Informasi yang ditampilkan mencakup rute layanan, koridor yang tersedia, serta posisi terkini bus.

Baca Juga: Kapolres Metro Depok Berikan Motor dan Modal Usaha Kepada Pedagang Es Gabus Viral

Adapun langkah-langkah untuk mengecek layanan Teman Bus melalui aplikasi MitraDarat, yaitu dengan mengunduh dan membuka aplikasi MitraDarat, kemudian memilih menu Teman Bus, mencari layanan Trans Depok, serta memilih koridor yang diinginkan untuk melihat rute dan posisi armada.

Aan juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan fitur tersebut guna mendukung mobilitas harian yang lebih nyaman.