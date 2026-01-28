Dedi Mulyadi Geram, Masjid At-Ta’awun Kumuh dan Tak Terawat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau Masjid At-Ta’awun yang berada di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Dalam kunjungan tersebut, Dedi menyoroti kondisi lingkungan masjid yang dinilai kurang terawat, terutama pada area halaman, atap bangunan dan lahan parkir.

Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Dedi terlihat mengungkapkan kekecewaannya setelah melihat kondisi atap masjid yang dianggap tidak layak.

Ia juga menilai pengelolaan area parkir belum dilakukan secara optimal.

“Ini lihat atasnya (atap),” ujar Dedi dalam video tersebut.

Selain kondisi bangunan, Dedi menyoroti pengelolaan parkir yang dinilai tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Menurutnya, pungutan parkir dilakukan setiap hari, namun tidak diiringi dengan perawatan lingkungan yang memadai.

“Uang ditarik tiap hari, tetapi tempatnya tidak diurus,” katanya.