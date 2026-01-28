BisKita Trans Depok Resmi Berubah Nama Jadi Teman Bus, Rute Pelayanan Tetap Sama

jabar.jpnn.com, DEPOK - Layanan transportasi publik BisKita Trans Depok resmi berubah nama menjadi Teman Bus mulai Januari 2026.

Perubahan ini, merupakan bagian dari program transisi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam rangka integrasi dan peningkatan kualitas layanan angkutan umum di daerah.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Aan Syurahman menjelaskan, bahwa BisKita sejak awal memang merupakan bagian dari program nasional Teman Bus yang digagas Kemenhub.

“BisKita merupakan program Kemenhub yang bertujuan untuk menstandarkan layanan transportasi publik di daerah agar setara dengan MRT dan LRT, baik dari sisi kenyamanan, kebersihan, maupun keamanan,” ucapnya.

Dirinya menambahkan, perubahan penamaan menjadi Teman Bus tidak mengubah fungsi layanan Trans Depok bagi masyarakat.

Dia memastikan, bahwa operasional tetap berjalan seperti biasa, dan masih dilayani oleh operator yang sama.

Ke depan, pengelolaan layanan ini secara bertahap akan diintegrasikan ke dalam sistem transportasi daerah di bawah Pemerintah Kota Depok.

“Untuk Kota Depok, operatornya tetap Agra Mas, dan rute maupun pola layanan tidak berubah,” tandasnya. (mcr19/jpnn)