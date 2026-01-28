34 Jasad Korban Longsor Cisarua KBB Berhasil Teridentifikasi

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Barat menerima 50 kantong jenazah di hari ke-4 operasi pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, hari ini operasi pencarian masih berlanjut sejak pagi hari. Sampai dengan malam tadi, pihaknya sudah menerima 50 kantong jenazah dari Tim SAR Gabungan.

Dari puluhan jenazah itu, terdapat penambahan empat jenazah yang teridentifikasi, dari data awal 30. Artinya, sebanyak 16 jenazah masih dalam proses identifikasi.

"Hingga Selasa malam pukul 19.00 WIB, total kantong jenazah yang diterima Posko DVI Polda Jawa Barat berjumlah 50 kantong, setelah adanya kedatangan tambahan 10 kantong jenazah," kata Hendra dalam keterangannya, Rabu (28/1).

Hendra menambahkan, proses post-mortem dan ante-mortem yang berhasil dilakukan mengalami peningkatan.

Hingga malam tadi, total 34 korban telah teridentifikasi, bertambah dari sebelumnya 30 korban.

Adapun empat korban yang berhasil diidentifikasi dan resmi dirilis pada malam tadi adalah PM 41 atas nama Awang Sih (70 tahun), teridentifikasi melalui properti, tanda medis, dan medis gigi.

"PM 42 atas nama Wati alis Enok (58 tahun), teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan tanda medis. PM 43 atas nama Bayu Nur Cahaya (58 tahun), teridentifikasi melalui sidik jari dan data odontologi, dan PM 44 atas nama Epon (30 tahun), teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, dan data medis," jelasnya.