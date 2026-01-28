Kapolres Metro Depok Berikan Motor dan Modal Usaha Kepada Pedagang Es Gabus Viral

JPNN.com

Rabu, 28 Januari 2026 – 10:30 WIB
Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras saat menyerahkan motor dan modal usaha. Foto : Polres Metro Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras memberikan satu unit sepeda motor dan modal usaha kepada Suderajat (49 tahun), pedagang es gabus yang dituding menggunakan spons.

Motor dan modal usaha tersebut, diberikan langsung kepada Suderajat di kediamannya, di Bojonggede, Kabupaten Bogor.

“Kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan, ini bisa bermanfaat untuk usaha beliau,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, bahwa kapasitasnya bahwa Suderajat merupakan warga di wilayah hukum Polres Metro Depok.

Namun, untuk proses penanganan perkara diserahkan ke Polres Jakarta Pusat.

“Kapasitas kami di sini, beliau sebagai warga kami di wilayah hukum Polres Metro Depok. Kalau untuk yang lain-lain (penanganan perkara), itu nanti dari Polres Jakarta Pusat,” terangnya.

Sementara itu, penjual es, Suderajat mengucapkan terima kasih, atas bantuan yang diberikan.

Dirinya mengaku, akan kembali berjualan. Namun, dirinya merasa khawatir dengan kejadian serupa.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras berikan motor dan modal usaha kepada penjual es gabus yang viral lantaran dituding esnya terbuat dari spons
