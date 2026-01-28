Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu 28 Januari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 28 Januari 2026, tercatat stabil di berbagai ukuran.
Dilansir dari laman logammulia.com, emas batangan 1 gram dibanderol dengan harga dasar Rp2.968.000, atau Rp2.975.420 setelah dikenakan pajak PPh 0,25 persen.
Untuk ukuran terkecil, emas batangan 0,5 gram dijual dengan harga dasar Rp1.534.000, sedangkan ukuran terbesar 1.000 gram (1 kilogram) dibanderol Rp2.908.600.000 sebelum pajak, atau Rp2.915.871.500 setelah pajak.
Harga emas batangan reguler setelah pajak tercatat sebagai berikut:
- 2 gram: Rp5.890.690
- 3 gram: Rp8.810.973
- 5 gram: Rp14.651.538
- 10 gram: Rp29.247.938
- 25 gram: Rp72.994.030
- 50 gram: Rp145.908.863
- 100 gram: Rp291.739.530
- 250 gram: Rp729.083.163
- 500 gram: Rp1.457.955.800
Selain emas batangan reguler, produk Emas Batangan Gift Series juga tersedia dengan harga Rp1.608.010 untuk ukuran 0,5 gram dan Rp3.125.795 untuk ukuran 1 gram.
Sementara itu, Emas Batangan Selamat Idul Fitri ukuran 5 gram dipasarkan dengan harga Rp15.488.625, dan Emas Batangan Imlek ukuran 8 gram dijual Rp24.660.297, sedangkan ukuran 88 gram mencapai Rp268.551.304.
Untuk produk Emas Batangan Batik Seri III, harga tercatat Rp30.255.450 untuk ukuran 10 gram dan Rp59.708.900 untuk ukuran 20 gram.
Harga Perak Murni dan Perak Heritage
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
